Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Российская фигуристка заняла итоговое шестое место, упав с четверного тулупа
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место в женском одиночном катании на Олимпиаде в Милане, заявила, что ей стыдно за свое выступление. Ее слова приводит ТАСС.

По сумме двух программ россиянка набрала 214,53 балла. В своей программе россиянка упала с четверного тулупа, сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселя и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.

«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала Петросян.

Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж
Спорт
Аделия Петросян

Победительницей Олимпиады стала американка Алиса Лью (226,79). Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Олимпиада-2026 Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
