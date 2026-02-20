Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место в женском одиночном катании на Олимпиаде в Милане, заявила, что ей стыдно за свое выступление. Ее слова приводит ТАСС.
По сумме двух программ россиянка набрала 214,53 балла. В своей программе россиянка упала с четверного тулупа, сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселя и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.
«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала Петросян.
Победительницей Олимпиады стала американка Алиса Лью (226,79). Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — еще одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России.
