Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр
Российская фигуристка Аделия Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо
18-летняя фигуристка занимает четвертое место по сумме баллов (214,53), свои произвольные программы представят еще две участницы.
Лидирует американка Алиса Лью (226,79).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле