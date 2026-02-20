Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Российская фигуристка Аделия Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо

18-летняя фигуристка занимает четвертое место по сумме баллов (214,53), свои произвольные программы представят еще две участницы.

Лидирует американка Алиса Лью (226,79).