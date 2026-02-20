 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,6 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,4 2 6,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр

Сюжет
Олимпиада-2026
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Российская фигуристка Аделия Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо

18-летняя фигуристка занимает четвертое место по сумме баллов (214,53), свои произвольные программы представят еще две участницы.

Лидирует американка Алиса Лью (226,79).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Теги
Персоны
Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59
Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:53
При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина Политика, 00:49
Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр Спорт, 00:47
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 00:36
МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС Политика, 00:35
Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 00:25