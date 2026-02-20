Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видео где Гуменник, завершивший выступления на Олимпиаде, расписался на память

Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место на Олимпиаде в Италии, оставил автограф на специальной стене олимпийцев в Милане. Видео опубликовал Международный союз конькобежцев (ISU) в сторис в Instagram (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещенной в России).

«Стена памяти олимпийцев Университета штата Айова в Доме фигурного катания быстро заполняется!», — гласит подпись на видео.

23-летний российский фигурист занял итоговое шестое место на Олимпийских играх. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла. От бронзового призера японца Сюна Сато (274,90) его отделили менее четырех баллов.

Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. На Олимпиаде в Милане он выступал в нейтральном статусе.