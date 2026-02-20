 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,6 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,4 2 6,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видео где Гуменник, завершивший выступления на Олимпиаде, расписался на память
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место на Олимпиаде в Италии, оставил автограф на специальной стене олимпийцев в Милане. Видео опубликовал Международный союз конькобежцев (ISU) в сторис в Instagram (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещенной в России).

«Стена памяти олимпийцев Университета штата Айова в Доме фигурного катания быстро заполняется!», — гласит подпись на видео.

23-летний российский фигурист занял итоговое шестое место на Олимпийских играх. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла. От бронзового призера японца Сюна Сато (274,90) его отделили менее четырех баллов.

Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. На Олимпиаде в Милане он выступал в нейтральном статусе.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Олимпиада-2026 ISU Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Гуменник не попал в список приглашенных на показательные выступления ОИ
Спорт
Гуменник назвал хорошим парнем выступившего против него украинца
Спорт
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59
Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:53
При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина Политика, 00:49
Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр Спорт, 00:47
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 00:36
МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС Политика, 00:35
Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 00:25