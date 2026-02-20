 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх

Тарасова заявила, что Петросян внутренне подкосило падение на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Петросян заняла итоговое шестое место, упав с четверного тулупа. Золото взяла американка Алиса Лью, на втором месте японка Каори Сакамото, на третьем — ее соотечественница Ами Накаи
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Okko заявила, что падение с четверного прыжка внутренне подкосило россиянку Аделию Петросян во время проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.

«Конечно, очень жалко. Жалко еще то, что это ее внутренне немножко подкосило, она не с тем настроением пошла дальше, у нее музыка такая игривая», — сказала Тарасова

В произвольной программе Петросян набрала 141,64 балла. Она упала с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла фигуристка заняла шестое место.

Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Никита Филиппов

Золото взяла американка Алиса Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).

Россиянка единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

