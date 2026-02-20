Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Okko заявила, что падение с четверного прыжка внутренне подкосило россиянку Аделию Петросян во время проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.
«Конечно, очень жалко. Жалко еще то, что это ее внутренне немножко подкосило, она не с тем настроением пошла дальше, у нее музыка такая игривая», — сказала Тарасова
В произвольной программе Петросян набрала 141,64 балла. Она упала с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла фигуристка заняла шестое место.
Золото взяла американка Алиса Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).
Россиянка единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
