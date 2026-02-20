Спорт без женщин. Почему организаторов Олимпиады обвиняют в дискриминации

Лыжное двоеборье является единственной дисциплиной на Олимпиаде-2026, в которой не принимают участие женщины. Почему организаторов Олимпийских игр обвиняют в дискриминации — в материале «РБК Спорт»

Натали Армбрустер (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Что такое лыжное двоеборье

Фото: Michel Cottin / Getty Images

Лыжное двоеборье является олимпийским видом спорта, который включает в свою программу прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.

Изначально наиболее развитым этот вид спорта был в Норвегии: на первых четырех зимних Олимпиадах (1924, 1928, 1932 и 1936) весь подиум занимали норвежцы.

Основные правила соревнований

Фото: Christophe Pallot / Getty Images

Соревнования по лыжному двоеборью традиционно состоят из двух этапов, которые обычно проводятся в один или два дня. Сначала проходит прыжковый турнир: каждый спортсмен в зависимости от формата выполняет один или два прыжка с трамплина. Очки за прыжок складываются из баллов за расстояние и оценки судей за стиль. Стартовая отметка прыжкового трамплина задает базовые 60 очков за прыжок. Судьи дают оценки техники полета и приземления. Также есть компенсации за неблагоприятные условия.

Фото: Lars Baron / Getty Images

По окончании прыжков очки конвертируются в секундные интервалы старта для гонки. Наиболее распространенная система — метод Гундерсена: победитель прыжкового этапа стартует первым, а каждый проигрыш в один балл прибавляется к отставанию в определенное число секунд (обычно 4 секунды за 1 балл в гонке на 10 км).

Фото: Michel Cottin / Getty Images

Спортсмены выходят на дистанцию раздельным стартом в порядке убывания прыжкового результата. Если два или более лыжника набрали одинаковые баллы в прыжках, они стартуют одновременно. В лыжной части используется коньковый стиль катания. Побеждает в соревновании тот, кто первым пересечет финишную линию.

Почему лыжное двоеборье среди женщин не включили на Олимпиаду-2026

Фото: Lars Baron / Getty Images

Женские соревнования в лыжном двоеборье на международном уровне начали активно развиваться только в XXI веке. Женский Кубок мира появился лишь в 2020 году, а чемпионат мира среди женщин впервые прошел в 2021 году.

В 2022 году женское лыжное двоеборье было впервые включено в программу зимних Олимпийских игр в Пекине. Первой олимпийской чемпионкой в истории женского двоеборья стала японка Юка Ито.

Фото: Christophe Pallot / Getty Images

Однако на Олимпийских играх в Италии этот вид проводится только среди мужчин. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) осталась разочарована тем фактом, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал включать женское двоеборье в программу Олимпиады-2026 в Милане.

«Решение не включать женское лыжное двоеборье одновременно удивляет и разочаровывает. FIS считала эту дисциплину сильным кандидатом, учитывая, что она обеспечила бы полное гендерное равенство в программе зимних Олимпийских игр, а также добавила бы еще один тур Кубка мира для трамплинов и лыжных трасс в разных странах», — говорится в сообщении FIS.

В FIS отметили, что причиной решения МОК стал малый интерес к этому виду в мире — на Кубке мира в прошлом сезоне соревновались только 10 стран и 39 спортсменок.

«Это печальный день для лыжного двоеборья и всей двоеборской семьи. У нас нет абсолютно никакого понимания сегодняшнего решения МОК. Развитие женского двоеборья в последние годы было более чем впечатляющим, так что следующим логичным шагом было бы их участие на Олимпиаде», — рассказал рейс-директор FIS по лыжному двоеборью Лассе Оттесен.

Оттесен добавил, что его шокирует «очевидная недооценка достижений женщин» в лыжном двоеборье. «Мы принимаем решение с тяжелым сердцем, но не сдаемся. FIS теперь сядет вместе с национальными ассоциациями лыжного спорта, чтобы разработать концепцию, которая убедит МОК в ценности и привлекательности нашей дисциплины», — заключил Оттесен.

Американская двоеборка Анника Малачински сообщала Reuters, что лучшие спортсменки в лыжном двоеборье намерены провести акцию протеста на этапе Кубка мира в Австрии. Они планировали скрестить лыжные палки в виде букв ХХ, символизирующих женскую хромосому.

«Это катастрофа, что женщин исключают из соревнований, потому что мы уже показали все, что хотел увидеть МОК. Но обидно, что МОК не видит ценности в участии женщин. Мы не можем пройти еще один цикл без полного равенства на Олимпийских играх», — объяснила Малачински.

Анника Малачински (Фото: AP)

Младший брат Малачински, Никлас Малачински, 17 февраля выступал на Олимпийских играх, заняв 13-е место в лыжном двоеборье. Американская спортсменка выступила с протестом во время Олимпиады-2026. Она держала плакат с фразой No exception («нет исключению»), выделив букву Х.

«Мой брат здесь осуществляет свою мечту, а я — нет», — объяснила Малачински. «Это вызывает у меня очень противоречивые чувства — и радость, и горечь одновременно, я все время об этом говорю. Но во мне это разжигает огонь, потому что происходящее крайне несправедливо, и к 2030 году так уже не будет».

Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей обещал после завершения Олимпиады-2026 провести всестороннюю оценку текущего состояния лыжного двоеборья и принять решение по этому виду в программе Игр 2030 года.