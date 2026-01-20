Умер ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов

За полувековую карьеру он пробежал на соревнованиях около 200 тыс. км, что равно пяти кругосветным путешествиям, и установил рекорд в трехсуточном беге

Константин Горохов (Фото: Министерство спорта Калужской области)

Ультрамарафонец Константин Горохов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает министерство спорта Калужской области.

Уроженец села Доброе Суворовского района открыл для себя бег, вдохновившись первым Московским международным марафоном мира в 1983 году. За свою карьеру в мире бега он прошел путь от любителя до мирового профессионала.

На его счету около 520 классических марафонов и более 1700 стартов на сверхмарафонских дистанциях.

Горохов 16 раз участвовал в чемпионатах России по бегу на 24 часа «Сутки бегом» в Москве. В 2016 году стал чемпионом России в группе мужчин 65–69 лет, в 2021, 2022 и 2024 годах — чемпионом России в группе М70+. В апреле 2024 года Горохов установил рекорд современной России в трехсуточном беге (72 часа), преодолев в Череповце 303 километра 420 метров в своей возрастной группе М70+.

В сообщении министерства спорта подчеркивается, что Константин Горохов был не только выдающимся спортсменом, но и добрым, отзывчивым человеком с огромной любовью к спорту и жизни.

Прощание с бегуном состоится 21 января в 12:00 в городе Суворов.