Касаткина проиграла 126-й ракетке в первом круге Australian Open

Касаткина завершила выступление на Australian Open-2026 уже в первом круге, она уступила 19-летней чешке Николе Бартуньковой

Дарья Касаткина (Фото: Elsa / Getty Images)

Представляющая Австралию Дарья Касаткина (43-я ракетка мира) не смогла выйти во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче, длившемся два часа пять минут, она уступила чешской теннисистке Николе Бартуньковой (126-я). Первый сет Бартунькова вырвала на тай-брейке. Касаткина мощно ответила, взяв второй сет всухую — 6:0, но в решающей третьей партии допустила критическую ошибку на своей подаче при счете 3:5, отдав матч чешке.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Бартунькова сыграет с десятой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.

Уехавшая из России Касаткина в конце марта 2025 года получила ВНЖ и стала выступать за Австралию.

На счету Касаткиной восемь титулов WTA. В составе сборной России в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.