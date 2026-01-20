Неделькович — о драке с Бобровским: «Я старался не потерять ни одного зуба»

Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ

Голкипер клуба «Сан-Хосе», вступившийся за одноклубника в драке с российским вратарем, был сосредоточен на том, чтобы сохранить свои зубы

Алекс Неделькович и Сергей Бобровский (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович заявил, что в драке с голкипером «Флорида Пантерз» Сергеем Бобровским старался избегать ударов россиянина, чтобы не потерять зубы. Его слова приводит The Athletic.

«Я просто делал все возможное, чтобы не получить удар. Он вышел из себя, так что я просто старался не потерять ни одного зуба. Возможно, мой нос стал бы немного ровнее, но я этого не хочу», — рассказал Неделькович после матча, в котором его команда одержала победу со счетом 4:1.

Конфликт произошел в третьем периоде, после жесткого приема нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Неделькович вступился за партнера по команде, после чего к нему через всю площадку устремился Бобровский.

Сам Бобровский позже заявил, что счел реакцию Недельковича на силовой прием «чрезмерной» и почувствовал необходимость вмешаться. «Я чувствовал себя так, словно принял решение и сразу же приступил к нему», — сказал российский вратарь.

Оба голкипера получили по 7 (2+5) минут штрафа, но остались в игре. Эта драка стала первой между вратарями в НХЛ с 2020 года, когда сошлись Майк Смит и Кэмерон Тэлбот.

Неделькович, совершивший 35 сейвов, был признан первой звездой игрового дня в лиге.