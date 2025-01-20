Российского лыжника лишили победы в марафоне в Швейцарии
Российский лыжник Омар Худиев одержал победу в гонке Engadin La Diagonela на 43 км классическим стилем среди любителей в Швейцарии, но был лишен первого места после проверки лыж на следы фтора. Об этом Худиев сообщил в телеграм-канале.
Россиянин 18 января показал в гонке в Цуоце время 2 часа 1 минута 41 секунда, опередив ближайшего преследователя более чем на 2,5 минуты. После гонки у Худиева забрали инвентарь проверить, не использовал ли он запрещенные в Европе фторсодержащие средства при подготовке лыж, и присудили ему последнее место.
«По фтору тут ситуация такая, что лыж, которые не видели фтора, у меня нет», — рассказал 30-летний Худиев. По его словам, лыжи надо было либо обезфторивать, либо покупать новые под гонки в Европе, но он «заморачиваться не стал».
Худиев также пошутил, что сомневается, стоит ли бороться за победу в следующей гонке.
Лыжные мази с содержанием фтора были широко распространены на всех лыжных соревнованиях, так как обеспечивали более гладкое скольжение на трассе. Они запрещены с прошлого сезона на всех соревнованиях под эгидой IBU и FIS.
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