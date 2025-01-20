 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российского лыжника лишили победы в марафоне в Швейцарии

Российского лыжника Худиева лишили победы в марафоне в Швейцарии из-за фтора
Омар Худиев выиграл 43-километровую гонку, но после победы его лыжи забрали проверить на следы запрещенного второй сезон фтора. По его словам, все его лыжи «видели фтор», а покупать новые ради гонок в Европе он не стал
Омар Худиев
Омар Худиев (Фото: Телеграм-канал Омара Худиева)

Российский лыжник Омар Худиев одержал победу в гонке Engadin La Diagonela на 43 км классическим стилем среди любителей в Швейцарии, но был лишен первого места после проверки лыж на следы фтора. Об этом Худиев сообщил в телеграм-канале.

Россиянин 18 января показал в гонке в Цуоце время 2 часа 1 минута 41 секунда, опередив ближайшего преследователя более чем на 2,5 минуты. После гонки у Худиева забрали инвентарь проверить, не использовал ли он запрещенные в Европе фторсодержащие средства при подготовке лыж, и присудили ему последнее место.

«По фтору тут ситуация такая, что лыж, которые не видели фтора, у меня нет», — рассказал 30-летний Худиев. По его словам, лыжи надо было либо обезфторивать, либо покупать новые под гонки в Европе, но он «заморачиваться не стал».

Худиев также пошутил, что сомневается, стоит ли бороться за победу в следующей гонке.

Лыжные мази с содержанием фтора были широко распространены на всех лыжных соревнованиях, так как обеспечивали более гладкое скольжение на трассе. Они запрещены с прошлого сезона на всех соревнованиях под эгидой IBU и FIS.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют

ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи
Материалы по теме
Губерниев после жалоб Кулешовой сравнил лыжницу с крепостной крестьянкой
Спорт
Вяльбе назвала ерундой жалобу лыжницы на условия проживания в Казани
Спорт
Лучшая российская лыжница впервые в сезоне выиграла гонку Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба ШамаринаОбщество, 12:53
В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимостиНедвижимость, 12:52
Российского лыжника лишили победы в марафоне в ШвейцарииСпорт, 12:49
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на внедорожникеОбщество, 12:44
Активность покупателей московских новостроек рухнула до уровня 2016 годаНедвижимость, 12:41
Мистер «Да» и мистер «Нет»: как избежать крайностей в отстаивании границPro, 12:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области пострадал 21 человекОбщество, 12:29
Джокович принял извинения от телеканала после оскорбленийСпорт, 12:25
Турпоток из России в Японию вырос до 100 тыс. человек в 2024 годуОбщество, 12:25
Приднестровье согласилось на поставку газа из МолдавииПолитика, 12:14
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ЛНРПолитика, 12:12
Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации ТрампаПолитика, 12:11 
В Совфеде заявили о возможности скорого назначения посла России в СШАПолитика, 12:10