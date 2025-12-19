Чемпиона UFC Петра Яна вызвал на бой родной брат Илии Топурии

Грузино-испанский боец Александр Топурия бросил вызов российскому обладателю титула в легчайшем весе

Петр Ян (Фото: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС)

Боец UFC легчайшего веса Александр Топурия бросил вызов действующему чемпиону промоушена в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Об этом он заявил испанскому изданию Marca.

«Если не брать в расчет Мераба [Двалишвили], то меня интересует только чемпион. Я не про то, что заслуживаю этот бой, я про то, чего хочу. Мне нужен боец с поясом. Пока титул был у Мераба, я ждал. Сейчас чемпион — Петр Ян, и поэтому мой интерес направлен на него» — заявил боец.

Россиянин 6 декабря вернул себе чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) грузина Мераба Двалишвили, нанеся тому первое с апреля 2018 года поражение. Ян стал первым российским бойцом, вернувшим себе пояс UFC, спустя почти пять лет после потери титула (он был чемпионом в 2020-м).

Грузино-испанский боец Александр Топурия дебютировал в UFC в феврале 2025 года. Он является братом чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии. Александр провел в организации два боя, выиграв единогласным решением Колби Тикнесса и Бекзата Алмахана. Всего в ММА у него семь побед и одно поражение.