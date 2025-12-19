 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5 x 3,85 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,55 x 4,5 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,4 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,4 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6,1 x 4 2 1,57 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,7 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,95 x 3,25 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Чемпиона UFC Петра Яна вызвал на бой родной брат Илии Топурии

Грузино-испанский боец Александр Топурия бросил вызов российскому обладателю титула в легчайшем весе
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС)

Боец UFC легчайшего веса Александр Топурия бросил вызов действующему чемпиону промоушена в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Об этом он заявил испанскому изданию Marca.

«Если не брать в расчет Мераба [Двалишвили], то меня интересует только чемпион. Я не про то, что заслуживаю этот бой, я про то, чего хочу. Мне нужен боец с поясом. Пока титул был у Мераба, я ждал. Сейчас чемпион — Петр Ян, и поэтому мой интерес направлен на него» — заявил боец.

Россиянин 6 декабря вернул себе чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) грузина Мераба Двалишвили, нанеся тому первое с апреля 2018 года поражение. Ян стал первым российским бойцом, вернувшим себе пояс UFC, спустя почти пять лет после потери титула (он был чемпионом в 2020-м).

Грузино-испанский боец Александр Топурия дебютировал в UFC в феврале 2025 года. Он является братом чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии. Александр провел в организации два боя, выиграв единогласным решением Колби Тикнесса и Бекзата Алмахана. Всего в ММА у него семь побед и одно поражение.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ММА Илия Топурия Петр Ян UFC смешанные единоборства (ММА)

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
«Это жесть». Реакция звезд ММА на победу россиянина над лучшим бойцом UFС
Спорт
Петр Ян вошел в рейтинг лучших бойцов UFC после завоевания титула
Спорт
Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Яну в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Отобравшийся на Олимпиаду Гуменник выиграл короткую программу на ЧР Спорт, 18:10
Умер основатель добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола» Общество, 18:09
Набиуллина рассказала о своем желании на Новый год Финансы, 18:09
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг Инвестиции, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 Инвестиции, 17:58
События недели на рынке майнинга и криптовалют Крипто, 17:55
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой Спорт, 17:51
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear Политика, 17:48
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине Политика, 17:38
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии Политика, 17:36
Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи Технологии и медиа, 17:24
Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам Спорт, 17:23
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота» Экономика, 17:20
Биткоину грозит самый убыточный за последние 7 лет конец года Крипто, 17:17