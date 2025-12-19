 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,9 x 3,85 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,35 x 3,8 2 2,03 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,8 x 3,45 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6,1 x 4 2 1,57 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,7 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,95 x 3,25 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Спорт⁠,
0

Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность

Футзальный клуб ЛКС приостановил деятельность из-за сокращения финансирования
У клуба ЛКС возникли проблемы с финансированием. Лучшим результатом команды было девятое место в чемпионате России
МФК ЛКС
МФК ЛКС (Фото: Пресс-служба ЛКС)

Клуб ЛКС из Липецка, который выступает в чемпионате России по футзалу, приостановил деятельность из-за сокращения финансирования. Об этом сообщается на сайте команды.

«По итогам формирования финансового плана на 2026 год в связи с сокращением государственной субсидии МФК ЛКС не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба», — сказано в пресс-релизе.

Клуб сейчас находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. После 26 туров команда имеет 24 очка. Следующий матч ЛКС должен был сыграть с МФК «Тюмень» 10 января.

ЛКС был основан в 2017 году. По итогам двух прошлых сезонов (2023/24, 2024/25) команда занимала девятое место в турнирной таблице.

Авторы
Теги
Рената Утяева
мини-футбол

