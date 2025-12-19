Липецкий клуб чемпионата России по футзалу приостановил деятельность
Клуб ЛКС из Липецка, который выступает в чемпионате России по футзалу, приостановил деятельность из-за сокращения финансирования. Об этом сообщается на сайте команды.
«По итогам формирования финансового плана на 2026 год в связи с сокращением государственной субсидии МФК ЛКС не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба», — сказано в пресс-релизе.
Клуб сейчас находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. После 26 туров команда имеет 24 очка. Следующий матч ЛКС должен был сыграть с МФК «Тюмень» 10 января.
ЛКС был основан в 2017 году. По итогам двух прошлых сезонов (2023/24, 2024/25) команда занимала девятое место в турнирной таблице.
