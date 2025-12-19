 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умер призер Олимпиады по велоспорту Станислав Москвин

Умер бронзовый призер Олимпиады-1960 по велоспорту Станислав Москвин
Станиславу Москвину было 86 лет
Станислав Москвин
Станислав Москвин (Фото: телеграм-канал Федерации велосипедного спорта России)

Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года в командной гонке преследования Станислав Москвин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Васильевича», — говорится в сообщении.

Москвин — заслуженный мастер спорта СССР. На чемпионатах мира он завоевал четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали, а также 18 раз становился чемпионом СССР.

После завершения спортивной карьеры Москвин тренировал сборные СССР (1971–1973), Алжира (1974–1980) и Колумбии (1995–1999).

Рената Утяева
велоспорт

