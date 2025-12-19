Умер призер Олимпиады по велоспорту Станислав Москвин
Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года в командной гонке преследования Станислав Москвин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Васильевича», — говорится в сообщении.
Москвин — заслуженный мастер спорта СССР. На чемпионатах мира он завоевал четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали, а также 18 раз становился чемпионом СССР.
После завершения спортивной карьеры Москвин тренировал сборные СССР (1971–1973), Алжира (1974–1980) и Колумбии (1995–1999).
