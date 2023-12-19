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Миранчук забил первый в сезоне гол в составе «Аталанты». Видео

Миранчук забил первый гол в сезоне в составе «Аталанты»
Полузащитник сборной России отличился в матче 16-го тура против «Салернитаны», забив гол через четыре минуты после выхода на замену
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил первый гол в сезоне в составе «Аталанты». Футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

Миранчук вышел на замену на 85-й минуте, а на 89-й поразил ворота Бенуа Костиля.

Встреча завершилась победой «Аталанты» со счетом 4:1. На счету 28-летнего Миранчука в нынешнем сезоне 11 матчей во всех турнирах, один гол и две результативные передачи.

Футболист перешел в «Аталанту» в 2020 году за €14,5 млн из «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024-го. Агент Миранчука ранее говорил, что зимой российский полузащитник может покинуть команду.

«Аталанта» занимает седьмой место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков. В следующем туре команда 23 декабря в гостях сыграет с «Болоньей».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Алексей Миранчук чемпионат Италии по футболу Аталанта
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