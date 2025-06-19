СКА объявил о переезде со «СКА Арены» в Ледовый дворец

СКА отказался играть на самой большой ледовой арене в мире

Рядом со «СКА Ареной» закрыли станцию метро, и совдир СКА принял решение о возвращении команды в Ледовый дворец. Петербургский клуб КХЛ прошлый сезон также начинал в Ледовом дворце из-за пожара на «СКА Арене»

Фото: официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Петербургский СКА проведет следующий сезон в Ледовом дворце вместо «СКА Арены», сообщила пресс-служба клуба.

Соответствующее решение принял совет директоров накануне из-за «низкой транспортной доступности» «СКА Арены» — ближайшую станцию метро «Парк Победы» в июне закрыли на капитальный ремонт.

В СКА напомнили, что побеждали в Кубке Гагарина в 2015 и 2017 годах, выступая в Ледовом дворце (расположен на востоке города).

Предыдущий состав совета директоров СКА (под руководством Александра Медведева) сложил полномочия в конце мая из-за неудовлетворительных результатов. Главой совдира стал заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Позднее СКА отправил в отставку главного тренера Романа Ротенберга — его место занял Игорь Ларионов.

«СКА Арена», которая вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах (это самая большая ледовая арена в мире, на ней после открытия несколько раз устанавливали рекорды посещаемости), была введена в эксплуатацию в конце 2023 года. Гендиректор Дмитрий Сватковский оценивал стоимость объекта в 60 млрд руб. Позднее стало известно, что она стоила 80 млрд руб.

В июне 2024-го в чаше арены произошел пожар, из-за чего СКА до декабря играл в Ледовом дворце.