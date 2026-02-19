Сафонов пожелал удачи российским лыжникам в марафонах на Олимпиаде

Футболист ПСЖ признался, что завидует спортсменам, которым выпала честь представлять страну на международных соревнованиях

Матвей Сафонов (Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images for Qatar Airways)

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов пожелал удачи российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой в предстоящих марафонах на Олимпийских играх в Италии. Видео с футболистом опубликовано в телеграм-канале Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.

«Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа», — сказал Сафонов в видео.

Футболист пожелал лыжникам остаться довольными своим выступлением: «Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть, и мы с вами».

Коростелев на Играх занял 15-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, четвертое в скиатлоне и не прошел квалификацию в спринте. 21 февраля он выйдет на старт мужского масс-старта на 50 км.

Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км, 17-е место в скиатлоне и тоже не прошла квалификацию в спринте. 22 февраля она выступит в женском масс-старте.

Российские спортсмены выступают на Играх в Италии в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершится 22 февраля.