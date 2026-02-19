 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

Сафонов пожелал удачи российским лыжникам в марафонах на Олимпиаде

Сафонов пожелал удачи Коростелеву и Непряевой в марафонах на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Футболист ПСЖ признался, что завидует спортсменам, которым выпала честь представлять страну на международных соревнованиях
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images for Qatar Airways)

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов пожелал удачи российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой в предстоящих марафонах на Олимпийских играх в Италии. Видео с футболистом опубликовано в телеграм-канале Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.

«Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа», — сказал Сафонов в видео.

Футболист пожелал лыжникам остаться довольными своим выступлением: «Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть, и мы с вами».

Коростелев на Играх занял 15-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, четвертое в скиатлоне и не прошел квалификацию в спринте. 21 февраля он выйдет на старт мужского масс-старта на 50 км.

Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км, 17-е место в скиатлоне и тоже не прошла квалификацию в спринте. 22 февраля она выступит в женском масс-старте.

Российские спортсмены выступают на Играх в Италии в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершится 22 февраля.

Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026 Дарья Непряева Матвей Сафонов Савелий Коростелев ПСЖ лыжи лыжники
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года
Дарья Непряева
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
