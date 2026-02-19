ПАОК с Оздоевым в составе проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы

ПАОК с Оздоевым в составе проиграл «Сельте» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Встреча завершилась победой «Сельты» со счетом 2:1. Российский полузащитник провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями

Магомед Оздоев (Фото: Jose Manuel Alvarez Rey / Getty Images)

Испанская «Сельта» обыграла греческий ПАОК в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча на стадионе «Тумба» в городе Салоники (Греция) завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей голы забили Яго Аспас (34-я минута) и Уиллот Сведберг (43). У проигравших отличился Александр Еремеев (77).

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

Ответный матч состоится 26 февраля.

Оздоев — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», в 2022 году уехал в Европу. Один сезон он отыграл в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк», а затем перешел в ПАОК.

Полузащитник провел 35 матчей за сборную России, но при Валерии Карпине в национальную команду не вызывался.