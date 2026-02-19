Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник заявил, что федерации и ISU заинтересованы в объективном судействе, но на начальном этапе это стоит «миллионы долларов»

Александр Лакерник (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСC)

Федерации фигурного катания и Международный союз конькобежцев (ISU) заинтересованы в объективном судействе, но это стоит безумных денег. Об этом заявил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Я думаю, что федерации и ISU заинтересованы в объективном судействе, но это стоит безумных денег. Может ли федерация найти эти деньги — это вопрос. Я участвовал немного в разработке всяких точных измерений. Я понимаю, как это работает, но и знаю, сколько это стоит. На начальном этапе это стоит миллионы долларов», — сказал Лакерник.

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в эфире ЧЭЗ отметила, что в фигурном катании, действительно, иногда начисляют баллы «за имя» и рейтинг.

«Как говорят, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Здесь есть часть правды. Конечно, к именитым фигуристкам, например Каори Сакамото, которая уже становилась на пьедестал Олимпийских игр, будут относиться в какой-то степени лояльно, где-то, может быть, и глаза закроют. Поэтому нужно подойти во всеоружии и не давать поводов для снижения баллов», — сказала Леонова.

Ранее на Олимпиаде выступил россиянин Петр Гуменник. Он чисто исполнил произвольную программу и занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании.

Эксперты полагают, что россиянина засудили. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что «судьи Петру вообще ничего не дали», а заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз отметил, что то количество кьюшек (недокрута прыжка ровно в четверть оборота) и галок, которые поставили Гуменнику, остальным фигуристам простили.

Российская фигуристка Аделия Петросян по итогам короткой программы на Играх-2026 заняла пятое место, получив 72,89 балла. Спортсменка призналась, что не ожидала таких высоких баллов: «Очень хорошие баллы. Я не ожидала, что так классно оценят».

Произвольную программу Петросян покажет позднее 19 февраля. Россиянка выйдет в сильнейшей разминке.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.