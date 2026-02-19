 Перейти к основному контенту
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,7 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,5 2 6,3 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег

Лакерник: объективное судейство в фигурном катании стоит безумных денег
Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник заявил, что федерации и ISU заинтересованы в объективном судействе, но на начальном этапе это стоит «миллионы долларов»
Александр Лакерник
Александр Лакерник (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСC)

Федерации фигурного катания и Международный союз конькобежцев (ISU) заинтересованы в объективном судействе, но это стоит безумных денег. Об этом заявил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Я думаю, что федерации и ISU заинтересованы в объективном судействе, но это стоит безумных денег. Может ли федерация найти эти деньги — это вопрос. Я участвовал немного в разработке всяких точных измерений. Я понимаю, как это работает, но и знаю, сколько это стоит. На начальном этапе это стоит миллионы долларов», — сказал Лакерник.

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в эфире ЧЭЗ отметила, что в фигурном катании, действительно, иногда начисляют баллы «за имя» и рейтинг.

«Как говорят, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Здесь есть часть правды. Конечно, к именитым фигуристкам, например Каори Сакамото, которая уже становилась на пьедестал Олимпийских игр, будут относиться в какой-то степени лояльно, где-то, может быть, и глаза закроют. Поэтому нужно подойти во всеоружии и не давать поводов для снижения баллов», — сказала Леонова.

Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег
Ранее на Олимпиаде выступил россиянин Петр Гуменник. Он чисто исполнил произвольную программу и занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании.

Эксперты полагают, что россиянина засудили. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что «судьи Петру вообще ничего не дали», а заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз отметил, что то количество кьюшек (недокрута прыжка ровно в четверть оборота) и галок, которые поставили Гуменнику, остальным фигуристам простили.

«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Петр Гуменник

Российская фигуристка Аделия Петросян по итогам короткой программы на Играх-2026 заняла пятое место, получив 72,89 балла. Спортсменка призналась, что не ожидала таких высоких баллов: «Очень хорошие баллы. Я не ожидала, что так классно оценят».

Произвольную программу Петросян покажет позднее 19 февраля. Россиянка выйдет в сильнейшей разминке.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Александр Лакерник Алена Леонова фигурное катание ISU Олимпиада-2026
