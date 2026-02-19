 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бразильский футболист перешел из «Краснодара» в худший клуб РПЛ

Густаво Сантос перешел из «Краснодара» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона
23-летний Сантос будет выступать за сочинский клуб до 28 мая 2026 года
Густаво Сантос
Густаво Сантос (Фото: ФК «Краснодар»)

Бразильский нападающий Густаво Сантос перешел из футбольного клуба «Краснодар» в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба сочинцев.

Арендное соглашение рассчитано до 28 мая 2026 года.

Сантос начал свою футбольную карьеру в португальском клубе «Трофенсе». Его дебют в профессиональном футболе состоялся 24 июля 2021 года — он вышел на поле в матче Кубка португальской лиги против команды «Ковилья».

В 2022 году бразилец подписал контракт с греческим «Панатинаикосом», но выступал преимущественно за вторую команду греческого гранда. Летом 2024 года перешел в «Ламию», в составе которой забил шесть голов в 18 матчах чемпионата. Через год, летом 2025-го, пополнил состав «Краснодара».

Он сыграл за краснодарский клуб 14 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В текущем сезоне РПЛ на его счету восемь встреч и одна результативная передача.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке с 9 баллами.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Сочи ФК Краснодар
