«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену

Аргентинский футболист Рекена перешел из «Институто» в «Крылья Советов»
22-летний аргентинец Гонсало Рекена перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца 2026 года
Гонсало Рекена
Гонсало Рекена (Фото: ФК «Крылья Советов»)

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе аргентинского защитника Гонсало Рекены. Об этом сообщается в телеграм-канале самарской команды.

Футболист арендован у клуба «Институто» из Кордовы до конца 2026 года. Он будет выступать под 31-м номером.

22-летний центральный защитник находится в системе «Институто» с 2022 года, а в 2024-м пробился в основную команду. Всего на его счету 48 матчей и три забитых мяча за аргентинский клуб. В сезоне 2024/25 Рекена провел 16 встреч и отметился одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1,8 млн.

После завершения первой части сезона «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат возобновится 1 марта, в этот день самарцы сыграют на выезде с московским «Динамо».

