Видео медальной гонки российского ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде
Ски-альпинист Никита Филиппов занял второе место в спринте и принес России первую медаль на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Золото завоевал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший в финале результат 2 минуты 34,03 секунды. Филиппов отстал от него на 1,52 секунды.
Бронза досталась французу Тибо Ансельме (+2,31).
