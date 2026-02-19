Видео медальной гонки российского ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде

Российский спортсмен завоевал серебро в спринтерской гонке

Ски-альпинист Никита Филиппов занял второе место в спринте и принес России первую медаль на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Золото завоевал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший в финале результат 2 минуты 34,03 секунды. Филиппов отстал от него на 1,52 секунды.

Бронза досталась французу Тибо Ансельме (+2,31).

Полная версия трансляции Олимпийских игр 2026 доступна в сервисе Okko.