Призер Олимпиады назвал символичным серебро Филиппова на Играх

Александр Панжинский напомнил, что первым из россиян на эту Олимпиаду отобрался как раз Никита Филиппов

Российский ски-альпинист Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Россиянин Никита Филиппов, завоевавший серебро в ски-альпинизме, по праву занял свое место в олимпийской истории, заявил «РБК Спорт» серебряный призер Игр в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский.

«Наверное, очень символично, что Никита Филиппов — первый спортсмен, который отобрался на эту Олимпиаду среди всех наших, из тринадцати, и первый, кто завоевал медаль на этих Играх, несмотря на то что выступал он ближе к ее завершению. Поэтому он воспользовался своим единственным шансом блестяще. И я поздравляю этого спортсмена, который сделал себя сам», — сказал Панжинский.

Он также отметил, что Филиппов продемонстрировал высший уровень профессионализма и выдающийся характер, «на зубах вытащил в этом финале медаль для себя».

«Со старта вышел не лучшим образом, шел на пятой-шестой позиции, но затем как раз воспользовался ошибками соперников и не допустил сам своих. И видно было, как ему было тяжело. Всем было тяжело, но он перетерпел, он перестрадал, и потрясающий результат — серебряную медаль с золотым отливом — показал, порадовав всю страну», — заключил он.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Италии, что стало первой и на данный момент единственной наградой для страны. Золото в этой дисциплине взял испанец Ориоль Кардона Коль, бронзу — француз Тибо Ансельме.

Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, россиянин получит звание заслуженного мастера спорта России. В январе спортсмен стал бронзовым призером этапов Кубка мира в спринте.

Соревнования по ски-альпинизму, сочетающему лыжные подъемы, спуски и альпинистские элементы, впервые вошли в олимпийскую программу в 2026 году.