Олимпиада-2026⁠,
Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

Призер Олимпиады назвал символичным серебро Филиппова на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Александр Панжинский напомнил, что первым из россиян на эту Олимпиаду отобрался как раз Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов&nbsp;
Российский ски-альпинист Никита Филиппов  (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Россиянин Никита Филиппов, завоевавший серебро в ски-альпинизме, по праву занял свое место в олимпийской истории, заявил «РБК Спорт» серебряный призер Игр в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский.

«Наверное, очень символично, что Никита Филиппов — первый спортсмен, который отобрался на эту Олимпиаду среди всех наших, из тринадцати, и первый, кто завоевал медаль на этих Играх, несмотря на то что выступал он ближе к ее завершению. Поэтому он воспользовался своим единственным шансом блестяще. И я поздравляю этого спортсмена, который сделал себя сам», — сказал Панжинский.

Как Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2026. Фоторепортаж
Спорт
Никита Филиппов, Ориоль Кардона Коль и Тибо Ансельме

Он также отметил, что Филиппов продемонстрировал высший уровень профессионализма и выдающийся характер, «на зубах вытащил в этом финале медаль для себя».

«Со старта вышел не лучшим образом, шел на пятой-шестой позиции, но затем как раз воспользовался ошибками соперников и не допустил сам своих. И видно было, как ему было тяжело. Всем было тяжело, но он перетерпел, он перестрадал, и потрясающий результат — серебряную медаль с золотым отливом — показал, порадовав всю страну», — заключил он.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Италии, что стало первой и на данный момент единственной наградой для страны. Золото в этой дисциплине взял испанец Ориоль Кардона Коль, бронзу — француз Тибо Ансельме.

Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, россиянин получит звание заслуженного мастера спорта России. В январе спортсмен стал бронзовым призером этапов Кубка мира в спринте.

Соревнования по ски-альпинизму, сочетающему лыжные подъемы, спуски и альпинистские элементы, впервые вошли в олимпийскую программу в 2026 году.

Ски-альпинизм: что за вид спорта принес России первую медаль Олимпиады
База знаний
Фото:Maxime Schmid / EPA / ТАСС

Теги
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 ски-альпинизм Никита Филиппов
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
