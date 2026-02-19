 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Волейболист «Локомотива» Деру вернется в команду после курса химиотерапии

В декабре 2025 года стало известно, что бельгийскому волейболисту диагностировали онкологическое заболевание
Сэм Деру
Сэм Деру (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Волейболист новосибирского «Локомотива» и сборной Бельгии Сэм Деру завершил курс интенсивной химиотерапии и возвращается в расположение клуба. Об этом он написал у себя в Instagram (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещенной в России).

8 декабря 2025 года пресс-центр клуба объявил о том, что спортсмену диагностировали онкологическое заболевание.

«Эти два месяца интенсивной химиотерапии, безусловно, сказались на мне, к сожалению, они не пролетели незаметно: долгие ночи в больнице, сильные головные боли, невыносимая усталость, созерцание того, как мои близкие каждый день стараются быть сильными ради меня. Я бы соврал, если бы сказал, что поначалу не испытывал страха, гнева, разочарования, но другого выхода, кроме как двигаться вперед, не было. Мы перевернули страницу жалости к себе и выбрали страницу храбрости и стойкости», — написал волейболист.

Спортсмен подчеркнул, что направляется в расположение «Локомотива» для продолжения реабилитации. «Пока я пишу это, возвращаюсь в расположение «Локомотива», где продолжу реабилитацию. Я по-прежнему надеюсь внести вклад в этот клуб и команду, которые были рядом со мной все это время. Мое тело все еще восстанавливается, и мне потребуется еще немного времени, но мой разум сильнее, чем когда-либо», — добавил он.

Деру поблагодарил свою жену, сына, родных и друзей, а также врачей за поддержку.

Деру 33 года, он играет в России с 2019 года (с перерывом на один сезон), ранее выступал за московское «Динамо» и казанский «Зенит». С 2025 года Деру играет в Новосибирске. Он четыре раза побеждал в чемпионате России, выиграл с «Динамо» Кубок ЕКВ.

