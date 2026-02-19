 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

Тихонов отказался называть медаль Филиппова на ОИ историческим событием

Тихонов: называть серебро Филиппова историческим событием «слишком высоко»
Сюжет
Олимпиада-2026
Никита Филиппов принес сборной России первую медаль на Олимпиаде в Италии, завоевав серебро в ски-альпинизме. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что это очень хорошее событие для страны
Российский ски-альпинист Никита Филиппов&nbsp;
Российский ски-альпинист Никита Филиппов  (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение «РБК Спорт», что назвать серебро Никиты Филиппова на Олимпиаде историческим событием — это «слишком высоко».

«Это здорово. Я тоже начинал свой путь с серебряной медалью на Играх-1968. Хочу поздравить Филиппова, он молодец. Это событие говорит о том, что мы можем бороться, быть призерами и даже выигрывать. Это очень хорошо для России. Назвать это историческим событием, вы знаете, слишком высоко. Но, конечно, приятно, что ски-альпинизм был впервые включен в программу Олимпиады, и у нас уже есть серебряная медаль», — cказал Тихонов.

На Олимпиаде в Италии состоялись соревнования по ски-альпинизму, где российский спортсмен Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке.

На данный момент это единственная медаль, принесенная сборной России на текущих Играх.

Золото досталось испанцу Ориолю Кардоне Колю, а бронза — французу Тибо Ансельме.

Ски-альпинизм, включающий подъем на лыжах, спуск по неподготовленным склонам и элементы альпинизма, впервые включен в программу Олимпиады в 2026 году.

Ранее, в январе, Филиппов уже добивался успехов, став бронзовым призером этапов Кубка мира во Франции и Испании в спринте.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 ски-альпинизм Никита Филиппов
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
