Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,6 x 3,15 2 2,9 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 4,15 x 4 2 1,78 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,9 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Песков предсказал новые попытки ограничить российских паралимпийцев

Пресс-секретарь президента России надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление со стороны европейских политиков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Попытки ввести ограничения в отношении российских паралимпийцев в Европе будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее La Repubblica сообщила, что вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Как отмечало издание, эта идея объясняется опасениями, что Россия «может включить в списки сопровождающих лиц, не имеющих отношения к этой роли».

«Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит. <...> То, что такие фантомные боли вот этих требований ограничить так, ограничить сяк будут продолжаться, — конечно, будут. Но главное, чтобы Паралимпийский комитет выдержал вот это давление. И тем самым защитил основы паралимпизма», — сказал Песков.

На Паралимпиаде с флагом и гимном страны выступят шесть российских спортсменов. «Мы приветствуем решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях. Мы считаем, что любой спорт, в том числе и паралимпийский, должен быть свободным от политики», — добавил Песков.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Иван Витченко
Олимпиада-2026 ски-альпинизм Никита Филиппов
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
