Песков предсказал новые попытки ограничить российских паралимпийцев
Попытки ввести ограничения в отношении российских паралимпийцев в Европе будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Ранее La Repubblica сообщила, что вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Как отмечало издание, эта идея объясняется опасениями, что Россия «может включить в списки сопровождающих лиц, не имеющих отношения к этой роли».
«Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит. <...> То, что такие фантомные боли вот этих требований ограничить так, ограничить сяк будут продолжаться, — конечно, будут. Но главное, чтобы Паралимпийский комитет выдержал вот это давление. И тем самым защитил основы паралимпизма», — сказал Песков.
На Паралимпиаде с флагом и гимном страны выступят шесть российских спортсменов. «Мы приветствуем решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях. Мы считаем, что любой спорт, в том числе и паралимпийский, должен быть свободным от политики», — добавил Песков.
Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
