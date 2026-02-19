Песков предсказал новые попытки ограничить российских паралимпийцев

Пресс-секретарь президента России надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление со стороны европейских политиков

Дмитрий Песков (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Попытки ввести ограничения в отношении российских паралимпийцев в Европе будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее La Repubblica сообщила, что вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Как отмечало издание, эта идея объясняется опасениями, что Россия «может включить в списки сопровождающих лиц, не имеющих отношения к этой роли».

«Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит. <...> То, что такие фантомные боли вот этих требований ограничить так, ограничить сяк будут продолжаться, — конечно, будут. Но главное, чтобы Паралимпийский комитет выдержал вот это давление. И тем самым защитил основы паралимпизма», — сказал Песков.

На Паралимпиаде с флагом и гимном страны выступят шесть российских спортсменов. «Мы приветствуем решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях. Мы считаем, что любой спорт, в том числе и паралимпийский, должен быть свободным от политики», — добавил Песков.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.