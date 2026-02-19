 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Футбольный «Спартак» поздравил фаната с первой медалью ОИ для России

Футбольный «Спартак» поздравил фаната с первой медалью Олимпиады для России
Сюжет
Олимпиада-2026
Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады в ски-альпинизме
Первый российский медалист на Олимпиаде-2026 Никита Филиппов
Первый российский медалист на Олимпиаде-2026 Никита Филиппов (Фото: ФК "Спартак")

Московский футбольный «Спартак» поздравил ски-альпиниста и своего болельщика Никиту Филиппова с серебром Олимпиады 2026 года в Италии.

«Болельщик «Cпартака» Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026, — говорится в телеграм-канале. — Поздравляем Никиту и гордимся его успехом ❤️🤍».

Первый российский спортсмен взял медаль на Олимпиаде-2026
Спорт
Никита Филиппов

23-летний спортсмен принес России первую медаль. Он стал призером первого олимпийского турнира по ски-альпинизму в истории.

Филиппов, как и другие российские спортсмены, выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Принес России первую медаль Олимпиады-2026. Главное о Никите Филиппове
Спорт
Никита Филиппов

Теги
Персоны
Никита Филиппов Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 ФК Спартак Москва
Никита Филиппов
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
