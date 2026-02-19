Тренер Шабалин о серебре Филиппова на Олимпиаде: «Он все сделал, как надо»

Тренер фразой «все сделал, как надо» оценил серебро Филиппова на Играх

Главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин отметил, что «грандиозный был бы успех, если бы была золотая медаль, но это большой успех»

Никита Филиппов (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Серебро российского ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо является большим успехом, заявил ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.

«Грандиозный был бы успех, если бы была золотая. Но это большой успех», — сказал Шабалин.

По словам Шабалина, Филиппов «все сделал, как надо». «Российские ски-альпинисты в мировом топе, он всегда был в тройке на мировых этапах. То, что он поднялся в тройку, это отличный успех», — заключил тренер.

Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.