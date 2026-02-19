Норвежец Офтебру завоевал третье золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье

Йенс Офтебру и Андреас Скоглунн победили в командном спринте. Ранее Офтебру выиграл оба личных турнира

Йенс Офтебру (Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images)

Норвежцы Андреас Скоглунн и Йенс Офтебру завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в лыжном двоеборье в командном спринте (прыжки на лыжах с трамплина и эстафета 2х7,5 км).

На финише лыжной гонки они показали результат 41 минута 18 секунд.

Вторыми стали финны Ээро Хирвонен и Илкка Херола (отставание 0,5 секунды), третьими — австрийцы Штефан Реттенеггер и Йоханнес Лампартер (+22,3).

25-летний Офтебру стал четырехкратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх-2026 норвежец выиграл оба личных турнира, в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин + 10 км).

В лыжном двоеборье Офтебру повторил рекорд соотечественника Йоргена Гробака, который также был четырехкратным олимпийским чемпионом.

Российские двоеборцы на Играх в Италии не представлены.