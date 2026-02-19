Российский ски-альпинист вышел в финал спринта на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Филиппов вышел в финал спринта на Олимпиаде

Никита Филиппов занял в своем полуфинальном забеге второе место

Никита Филиппов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов вышел в финал спринтерской гонки на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования проходят в сильный снегопад в Бормио.

В своем полуфинале 23-летний россиянин занял второе место, уступив только швейцарцу Арно Лите.

Медали в этом виде будут разыграны позднее в четверг в 16:15 мск.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Филиппов является единственным представителем России, кто отобрался на Олимпиаду в этом виде спорта.

На чемпионате мира 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте.