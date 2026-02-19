 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В четверг, 19 февраля, у России есть шансы завоевать первые олимпийские медали. О происходящем на Играх-2026 — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Никита Филиппов , Аделия Петросян
Никита Филиппов , Аделия Петросян (Фото: Pavel Bednyakov / AP / ТАСС, Михаил Терещенко / ТАСС)

Главные новости

  • Никита Филиппов вышел в полуфинал в ски-альпинизме

Расписание россиян на Олимпиаде 19 февраля

  • 14:55. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт, начало полуфиналов).
  • 21:00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа).

12:43. Никита Филиппов вышел в полуфинал в ски-альпинизме. Он финишировал вторым во втором забеге, отстав на 1,5 секунды от лидера Йона Кистлера (Швейцария).

11:00. Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова считает, что без четвертных Петросян будет тяжело бороться за медали.

«Мне кажется, что шансы на медаль есть при условии, что она будет делать «ультра-си». Будет тяжело, если четверных в произвольной не будет. Придется надеяться на ошибки других, потому что, как вы видите, по короткой программе у всех одинаковый контент, но в итоге девочки, которые уже в рейтинге, в топе, — они впереди, естественно. Хотя, конечно, у нее последняя разминка, не знаю, как будут оценивать, честно», — высказала Леонова мнение в разговоре «РБК Спорт».

Каковы шансы у Аделии Петросян завоевать медаль на Олимпиаде
Спорт
Аделия Петросян&nbsp;

10:30. Сегодня, возможно, самый важный день для России на Олимпиаде. Россияне имеют наилучшие шансы на медали.

⛷В 12:30 мск соревноваться начнет Никита Филиппов. Он выступит в дебютном для Олимпиаде виде — ски-альпинизме.

  • На Кубке мира дважды входил в тройку, во второй раз — перед Олимпиадой.
  • 🥉Sports Illustrated спрогнозировал бронзу Филиппова.

⛸В 21:00 стартует произвольная программа у фигуристок. Аделия Петросян — главная надежда России на медаль. Она выйдет на лед ночью (ориентировочно в 00:16 мск), в последней группе.

  • После короткой программы она пятая с отставанием в 3,70 балла от третьего места.
  • На произвольную Петросян не заявила четверные прыжки, но исполняла их на тренировке.
  • 🥇 Россиянке надо идти на четвертной прыжок для медали или ждать ошибок у топ-4.

🇷🇺У России пока нет медалей. Ранее отечественные спортсмены ни разу не покидали Олимпиаду без медалей. В случае неудачи в 14-й день у России останутся реальные шансы на медаль только в лыжном масс-старте.

России спрогнозировали медаль. Чего ждать от россиян в 14-й день Игр
Спорт
Никита Филиппов, Аделия Петросян

10:00. В 14-й день Олимпийских играх в Милане разыграют семь комплектов медалей.

В каких видах разыграют медали на Олимпиаде 19 февраля

13:00 мск. Фристайл: акробатика, мужчины

15:45. Лыжное двоеборье: командные соревнования

15:55. Ски-альпинизм: спринт, финал у женщин

16:15. Ски-альпинизм: спринт, финал у мужчин

16:40. Хоккей: женщины, матч за бронзу Швеция — Швейцария

18:30. Конькобежный спорт: 1500 м, мужчины

21:00. Фигурное катание: женщины, произвольная программа

21:10. Хоккей: женщины, матч за золото США — Канада

9:00. Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде (мужчины).

Сборная США обыграла команду Швеции в овертайме четвертьфинала Олимпийских игр со счетом 2:1.

США 20 февраля в полуфинале сыграют с командой Словакии, которая обыграла Германию со счетом 4:1. Матч начнется в 23:10 мск.

В другом полуфинале в этот день сыграют сборные Канады и Финляндии (18:40).

При этом обе команды в четвертьфинале одержали волевые победы в овертайме. Канада победила Чехию (4:3), Финляндия — Швейцарию (3:2), отыграв за шесть минут отставание в две шайбы.

Проигравшие команды встретятся 21 февраля в матче за третье место. Финал пройдет 22 февраля

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Аделия Петросян Никита Филиппов фигурное катание ски-альпинизм
