Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ

«Будё-Глимт» одержал третью подряд победу над европейским грандом. В последних двух турах группового раунда норвежский клуба сенсационно обыграл «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему вышел в плей-офф

Норвежский «Будё-Глимт» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов сенсационно обыграл лидера чемпионата Италии «Интер». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В основном составе хозяев в стартовом составе вышел российский вратарь Никита Хайкин.

Это первая в истории победа «Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Будё-Глимт» одержал третью подряд победу над европейским грандом. В последних двух турах группового раунда норвежский клуба сенсационно обыграл «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему вышел в плей-офф.

Ответная игра пройдет 24 февраля в Милане.

30-летний Никита Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2023 года. В сентябре 2025 года Хайкин заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. С 2022 года Хайкин неоднократно отказывался от вызова в сборную России, в которую до этого вызывался в 2021 году.

Результаты других матчей игрового дня Лиги чемпионов

«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия) — 0:2

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания) — 3:3

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия) — 1:6