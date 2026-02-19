Каковы шансы у Аделии Петросян завоевать медаль на Олимпиаде

В четверг, 19 февраля, Аделия Петросян представит произвольную программу, которая может принести ей место на олимпийском пьедестале. Каковы шансы у россиянки завоевать медали — в подборке «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии.

Аделия не сделала ни единой серьезной ошибки и получила 72,89 балла за свое выступление. Однако этот результат оставляет ее позади японской спортсменки Ами Накаи (78,71), занявшей первое место, и ее соотечественницы Каори Сакамото (77,23). На третьем месте расположилась американка Алиса Лью (76,59), а следом идет японка Монэ Тиба (74,00).

Особое внимание привлекло решение американского судьи Кевина Розенштайна, который поместил короткую программу россиянки лишь на 11-е место (67,26 балла). Японский (70,07 / шестое место) и австрийский (71,19 балла / восьмое) судьи также поставили баллы ниже итоговых.

При этом тот же Розенштайн присудил соотечественнице Лью наивысшую оценку — 79,68 балла, что превосходит ее итоговую оценку на Играх (76,59) и даже рекорд сезона Сакамото (78,88).

Заслуженный тренер России Александр Жулин ранее заявил «РБК Спорт», что судьи занизили оценки Петросян. Несмотря на это, она остается одной из главных конкуренток для фигуристок из топ-3 после короткой программы.

Произвольная программа девушек-одиночниц пройдет 19 февраля в 21:00 мск. Петросян выступит в последней, сильнейшей группе.

Мнение экспертов

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Аделия идет пятой, и в целом она откаталась именно на это место. Прокат был хорошим, она выступит в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Послезавтра станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе. У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — заявила Тарасова «Советскому спорту».

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф

«Аделия — молодец. Главной задачей было чисто откатать свой контент в короткой программе. Эта тактика абсолютно сработала. Кто-то допустил ошибки, как, например, американка. У Аделии очень хорошие позиции, чтобы атаковать олимпийский пьедестал. У нее все для этого есть: элементы «ультра-си», четверной тулуп, исполнение которого станет решающим козырем. Также чистое исполнение программы практически гарантирует олимпийскую медаль. Осталось только сделать», — заявил Авербух «Чемпионату».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Аделия Петросян откаталась замечательно. И мне в первую очередь понравилась ее чистота катания, она четко справилась с теми элементами, которые были заявлены. Она молодец. Ее шансы на медаль Олимпийских игр теперь зависят от того, насколько чисто она выполнит произвольную программу», — сказала Роднина.

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира 2012 года

«Не хотелось бы раньше времени что-то говорить, но мне кажется, что шансы на медаль есть, при условии, что она будет делать «ультра-си». Будет тяжело, если четверных в произвольной не будет. Придется надеяться на ошибки других, потому что, как вы видите, по короткой программе у всех одинаковый контент, но в итоге девочки, которые уже в рейтинге, в топе, — они впереди, естественно. Хотя, конечно, у нее последняя разминка, не знаю, как будут оценивать, честно», — сказала Леонова «РБК Спорт».

Леонова выразила мнение, что фигуристкам, которые находятся выше Аделии, систематически начисляют больше баллов. «Есть такая история, что им все равно щедро ставят баллы», — заключила она.

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион

«Теперь в произвольной Аделии нужно проявить характер. Доказать, что неслучайно именно она сейчас лидер сборной России. Надеюсь, справится. Ключевой вопрос — сколько четверных тулупов увидим в произвольной. Без них точно не обойтись. В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два [четверных прыжка]. <...> Главное — понимать: для нее в нынешних обстоятельствах любое призовое место — уже большая победа», — написал Плющенко в колонке «СЭ».

Александр Жулин, олимпийский чемпион и заслуженный тренер России

«Я говорил, что Аделия будет пятой после короткой программы, а теперь 100% будет в тройке после произвольной. Оценки? У нее был плохой второй стартовый номер, плюс ее никто не видел на международных стартах. Поэтому все объяснимо. Аделия прекрасно каталась», — сказал Жулин «СЭ».

Почему Петросян не заявила четверные прыжки

Перед Олимпиадой Петросян столкнулась с травмой: у нее были повреждены мышцы паха. Эта травма возникла весной, но боль вернулась во время летней подготовки к сезону, из-за чего фигуристка пропустила несколько недель тренировок. Петросян даже рассматривала возможность снятия с турнира, не желая выступать в таком состоянии.

Она успешно прошла олимпийский отбор, но на выступлениях не выполнила четверные прыжки, которыми владеет. Позже фигуристка рассказала, что во время тренировок испытывала трудности, и выполнение квадов (четверных прыжков) было «нестабильным и некомфортным».

На Олимпиаде Петросян начала с короткой программы, где решила не выполнять тройной аксель в пользу «стабильности, формы и состояния». «Мы все обсудили и приняли совместное решение. Надеюсь, что оно было правильным», — сказала она журналистам.

В произвольной программе Петросян не заявила четверных прыжков, однако заявка не является обязательной к исполнению. Во время выступления она может исполнить один из квадов.

На тренировке перед произвольной программой она попыталась выполнить четверной прыжок, но упала с него. Все остальные элементы она исполнила без ошибок. При этом вне прогона ей удалось чисто прыгнуть пять четверных тулупов из 16.