Медведев заявил, что проиграл бы большинство матчей Синнеру и Алькарасу

Даниил Медведев заявил, что уже обыгрывал Синнера и Алькараса на турнирах «Большого шлема», но большинство встреч все равно останется за соперниками

Даниил Медведев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что вряд ли смог бы победить во всех матчах с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, потому что они играют в теннис в лучше всех.

Медведев в понедельник вышел во второй круг Australian Open, прервав четырехматчевую серию поражений на турнирах «Большого шлема».

Россиянин отметил, что играл со многими именитыми теннисистами и в отдельно взятом матче можно победить любого из них.

«Честно скажу, если мы сыграем 20 матчей с Карлосом и Янником, по десять с каждым из них, я, наверное, многие из них проиграю, но приложу все усилия для победы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Он напомнил, что обыгрывал обоих, в том числе на «Больших шлемах», а в прошлом году не встречался с ними из-за ранних вылетов с соревнований.

Медведев выиграл у Алькараса только два матча из восьми за карьеру — на Уимблдоне-2021 и US Open в 2023-м. Синнера россиянин обыграл семь раз за 15 матчей.

На Australian Open Медведев не может встретиться с испанцем до полуфинала, с итальянцем — до финала.