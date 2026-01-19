Медведев заявил, что проиграл бы большинство матчей Синнеру и Алькарасу
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что вряд ли смог бы победить во всех матчах с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, потому что они играют в теннис в лучше всех.
Медведев в понедельник вышел во второй круг Australian Open, прервав четырехматчевую серию поражений на турнирах «Большого шлема».
Россиянин отметил, что играл со многими именитыми теннисистами и в отдельно взятом матче можно победить любого из них.
«Честно скажу, если мы сыграем 20 матчей с Карлосом и Янником, по десять с каждым из них, я, наверное, многие из них проиграю, но приложу все усилия для победы», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Он напомнил, что обыгрывал обоих, в том числе на «Больших шлемах», а в прошлом году не встречался с ними из-за ранних вылетов с соревнований.
Медведев выиграл у Алькараса только два матча из восьми за карьеру — на Уимблдоне-2021 и US Open в 2023-м. Синнера россиянин обыграл семь раз за 15 матчей.
На Australian Open Медведев не может встретиться с испанцем до полуфинала, с итальянцем — до финала.
