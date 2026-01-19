 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 1,11 x 2,5 2 100 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 37 x 5 2 1,19 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 5,3 x 4,7 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,8 x 6 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,2 x 4,1 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,8 x 3,35 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 6 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Медведев заявил, что проиграл бы большинство матчей Синнеру и Алькарасу

Даниил Медведев заявил, что проиграл бы большинство матчей Синнеру и Алькарасу
Даниил Медведев заявил, что уже обыгрывал Синнера и Алькараса на турнирах «Большого шлема», но большинство встреч все равно останется за соперниками
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что вряд ли смог бы победить во всех матчах с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, потому что они играют в теннис в лучше всех.

Медведев в понедельник вышел во второй круг Australian Open, прервав четырехматчевую серию поражений на турнирах «Большого шлема».

Россиянин отметил, что играл со многими именитыми теннисистами и в отдельно взятом матче можно победить любого из них.

«Честно скажу, если мы сыграем 20 матчей с Карлосом и Янником, по десять с каждым из них, я, наверное, многие из них проиграю, но приложу все усилия для победы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев и Рублев стартовали с побед на Australian Open
Спорт
Даниил Медведев

Он напомнил, что обыгрывал обоих, в том числе на «Больших шлемах», а в прошлом году не встречался с ними из-за ранних вылетов с соревнований.

Медведев выиграл у Алькараса только два матча из восьми за карьеру — на Уимблдоне-2021 и US Open в 2023-м. Синнера россиянин обыграл семь раз за 15 матчей.

На Australian Open Медведев не может встретиться с испанцем до полуфинала, с итальянцем — до финала.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев Янник Синнер Карлос Алькарас
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Даниил Медведев посвятил победу в Брисбене годовалой дочери
Спорт
Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира ATP
Спорт
Мирра Андреева с «баранкой» выиграла первый матч на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Акции оператора аренды электросамокатов Whoosh выросли после отчетности Инвестиции, 17:50
«Атом» получит систему контроля усталости водителя. Как она работает Авто, 17:43
ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов Финансы, 17:41
В России признали нежелательной французскую Vigo Law Firm Политика, 17:30
Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными Политика, 17:25
Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ Спорт, 17:23
В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ Экономика, 17:22
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
NYSE запустит круглосуточную торговлю токенизированными акциями Крипто, 17:21
В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail Общество, 17:19
От радио к персональному ассистенту. Эволюция мультимедиа в автомобиле Autonews, 17:15
На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики Общество, 17:09
В правительстве одобрили законопроект о геномной регистрации военных Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS Бизнес, 16:57