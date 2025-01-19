 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFC

Махачев: передайте Хабибу, что необязательно жестко тренироваться три месяца
Российский боец отметил, что для подготовки к поединкам «одного месяца вполне хватит»
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над бразильцем Ренато Мойканом попросил передать Хабибу Нурмагомедову, что не обязательно жестко тренироваться на протяжении трех месяцев.

Махачев 19 января одержал победу над бразильцем Ренато Мойканом удушающим приемом. Поединок на турнире UFC 311 завершился на 3 минуте 31 секунде первого раунда удушающим приемом.

«Передайте все Хабибу, что нам необязательно так жестко тренироваться три месяца ради трех минут боя. Одного месяца вполне хватит», — сказал Махачев после боя.

Рекорд Махачева в UFC и первое поражение брата Хабиба. Фоторепортаж
Спорт
Ислам Махачев

Изначально Махачев должен был провести поединок с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, но его соперник в последний момент снялся из-за травмы.

Махачев, который завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру, выиграл свой пятый титульный поединок и побил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы было у Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна. Победная серия Махачева из 15 поединков также является рекордной в UFC для легковесов. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15).

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Всего в активе 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) единоборства UFC Ислам Махачев Хабиб Нурмагомедов
Материалы по теме
Рекорд Махачева в UFC и первое поражение брата Хабиба. Фоторепортаж
Спорт
Тренер Махачева назвал «план отца» Хабиба тактикой чемпионского боя в UFC
Спорт
Дэйна Уайт впервые признал Махачева лучшим бойцом UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Выступивший против перемирия с ХАМАС израильский министр подал в отставкуПолитика, 12:30
Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFCСпорт, 12:26
Началось перемирие между Израилем и ХАМАСПолитика, 12:21
Российская армия заняла Воздвиженку в ДНРПолитика, 12:09
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 11:50
МВД рассказало, кто с 1 апреля лишится иностранных водительских правОбщество, 11:49
Рекорд Махачева в UFC и первое поражение брата Хабиба. ФоторепортажСпорт, 11:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Митинг против Трампа в Вашингтоне. ВидеоПолитика, 11:40
Журнал РАН опубликовал статью о Дугине — «порождении смуты 1990-х»Политика, 11:37
Тренер Махачева назвал «план отца» Хабиба тактикой чемпионского боя в UFCСпорт, 11:33
Подозреваемая во взяточничестве замглавы Рузы признала винуПолитика, 11:17
В ХАМАС объяснили срыв перемирия техническими причинамиПолитика, 11:04
Дэйна Уайт впервые признал Махачева лучшим бойцом UFCСпорт, 11:02
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55