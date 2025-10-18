 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

FIS провела опрос среди федераций насчет возвращения россиян на турниры

Вопрос допуска российских лыжников на международные турниры будет рассмотрен на совете FIS 21 октября
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) провела тайный опрос среди национальных федераций по поводу возможного возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщает NRK.

Россияне и белорусы отстранены от турниров FIS с 2022 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил им участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

Совет FIS 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.

Теперь FIS организовала опрос среди национальных федераций о том, хотят ли они, чтобы россияне смогли снова выступать на международных соревнованиях. «Цель опроса — собрать мнения и мысли наших членов по деликатной и важной теме, прежде чем будут приняты дальнейшие шаги или решения. Все ответы будут рассматриваться строго конфиденциально. Результаты голосования будут использоваться исключительно для внутренних обсуждений в FIS. Они не будут опубликованы или переданы третьим лицам», — заявили в FIS.

NRK отмечает, что в письме федерациям FIS перечислила несколько причин, по которым российским спортсменам важно вернуться на турниры. «Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния. Ни один спортсмен не может решать, где он родился. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и гарантировать, что спортсмены не будут использоваться в качестве орудия в политической игре», — говорится в письме.

Первый этап нового сезоне Кубка мира по лыжным гонкам стартует в финском городе Рука 28 ноября. Глава Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти ранее заявила, что российских спортсменов в любом случае не пустят в Руку.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) нейтральный статус
