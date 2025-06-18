Бывший тренер сборной России не согласился с решением НХЛ по MVP плей-офф

Бывший тренер сборной России отметил, что политические мотивы могли помешать Сергею Бобровскому стать лучшим игроком плей-офф, несмотря на вклад вратаря в победу «Флориды» в Кубке Стэнли

Российский голкипера «Флориды» Сергея Бобровского (Фото: Steph Chambers/Getty Images)

Неспортивные факторы могли повлиять на решение не присуждать Сергею Бобровскому звание MVP плей-офф НХЛ. Об это «РБК Спорт» заявил экс-тренер сборной России Владимир Плющев.

«Довольно странно. Команда победила в Кубке Стэнли, а вратарь не является MVP. Поэтому здесь другие факторы, не спортивные, явно влияют. Вратарь — это всегда полкоманды. Если команда выигрывает второй сезон подряд, то по крайней мере вклад вратаря в победу своей команды достаточно значимый», — сказал Плющев.

Он также отметил возможную политизированность выбора MVP. «Давно уже идут политические игры. Как раз американский журналист (Такер Карлсон. — «РБК Спорт»), который брал интервью у Владимира Путина, сказал, что «вы русские, поэтому к вам так и относятся». Наверное, так и есть. Поэтому здесь не спортивная составляющая», — заключил Плющев.

В ночь на 18 июня «Флорида Пантерз» выиграли Кубок Стэнли второй год подряд, победив «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был в числе фаворитов на приз «Конн Смайт Трофи», вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Лучшим игроком плей-офф НХЛ стал канадский форвард «Флориды» Сэм Беннетт. Однако после награждения он признался, что считает Бобровского лучшим. «Он самый ценный игрок. Каждый вечер он являлся ключевым хоккеистом. На нем все держится. Он придает команде уверенности», — сказал Беннетт.