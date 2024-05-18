 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Федун отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Федун об уходе Джикии из «Спартака»: он оставил яркий след в российском футболе
Бывший владелец «Спартака» назвал защитника легендой «красно-белых» и отметил, что Джикия оставил очень яркий след в российском футболе
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун не удивился, что «красно-белые» объявили об уходе капитана команды Георгия Джикия. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок», — сказал Федун.

«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии
Спорт
Георгий Джикия

Федун надеется, что 30-летний защитник еще продолжит свою профессиональную карьеру. По словам Федуна, Джикия оставил яркий след в российском футболе. «Все в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе», — заключил бывший владелец «Спартака».

«Спартак» 18 апреля объявил об уходе Джикии из команды. Контракт с защитником истекает в конце нынешнего сезона и не будет продлен.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, провел за «красно-белых» 214 матчей и забил пять голов. С командой он выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Георгий Джикия Леонид Федун

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
ЦСКА в ролике к дерби со «Спартаком» высмеял отсутствие Промеса и Джикии
Спорт
Джикия заявил, что чувствует себя обманутым «Спартаком»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
СК начал проверку из-за упавшего лифта с мальчиком в Петербурге Общество, 15:45
Путин рассказал Токаеву о своей поездке в Китай Политика, 15:41
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела Политика, 15:39
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину Политика, 15:22
Депутат назвал ошибочным размер штрафов в проекте о запрете курения Политика, 15:17
Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM Политика, 15:13
В Харькове прозвучала серия взрывов Политика, 15:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК выявил связи фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями Политика, 15:07
Помощник Путина фразой «химия упрочилась» оценил его обед с Си Цзиньпином Политика, 14:48
Федун отреагировал на уход Джикии из «Спартака» Спорт, 14:44
Жена губернатора вспомнила о выстреле из-за спора с ним о перголе Общество, 14:34
«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии Спорт, 14:04
Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком Спорт, 14:03
Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана Политика, 13:47