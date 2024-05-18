Федун отреагировал на уход Джикии из «Спартака»
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун не удивился, что «красно-белые» объявили об уходе капитана команды Георгия Джикия. Об этом он заявил «Чемпионату».
«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок», — сказал Федун.
Федун надеется, что 30-летний защитник еще продолжит свою профессиональную карьеру. По словам Федуна, Джикия оставил яркий след в российском футболе. «Все в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе», — заключил бывший владелец «Спартака».
«Спартак» 18 апреля объявил об уходе Джикии из команды. Контракт с защитником истекает в конце нынешнего сезона и не будет продлен.
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, провел за «красно-белых» 214 матчей и забил пять голов. С командой он выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).
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