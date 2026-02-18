Сборная Финляндии выбила Швейцарию в овертайме и вышла в полуфинал ОИ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Финны присоединились к Словакии и Канаде в полуфинале, последний участник определится в матче США — Швеция

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2 в овертайме в четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (54-я минута), Миро Хейсканен (59) и Арттури Лехконен (64). У проигравших отличились Дамьен Риат (15) и Нино Нидеррайтер (16).

Сборная Финляндии стала третьим полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира. Ранее в эту стадию пробились команды Словакии и Канады. Последний участник полуфинала определится в четвертьфинальном матче между сборными США и Швеции.

Матчи полуфинала пройдут 20 февраля. Игра за третье место состоится 21 февраля, а финал — 22 февраля.