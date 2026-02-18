«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ
Нижегородское «Торпедо» обеспечило себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, обыграв в регулярном чемпионате «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:3 (после овертайма).
У «Торпедо» забивали Василий Атанасов (26-я минута), Максим Летунов (50), Богдан Конюшков (54) и Владимир Ткачев (64).
У китайской команды отличились Трой Джозефс (9), Паркер Фу (51) и Гейдж Куинни (60).
В случае победы «Торпедо» в основное время в плей-офф также досрочно бы вышел московский ЦСКА.
Регулярный чемпионат завершится 20 марта.
В Западной конференции еще не определились четыре участника плей-офф. Среди претендентов московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», а также «Дрэгонс» и петербургский СКА.
«Спартак» в среду разгромно проиграл минскому «Динамо» — 1:6.
