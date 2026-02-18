 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ

«Торпедо» пробилось в плей-офф КХЛ
«Торпедо» обыграло «Дрэгонс» со счетом 4:3 и стало четвертым участником плей-офф в Западной конференции
Богдан Конюшков
Богдан Конюшков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нижегородское «Торпедо» обеспечило себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, обыграв в регулярном чемпионате «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:3 (после овертайма).

У «Торпедо» забивали Василий Атанасов (26-я минута), Максим Летунов (50), Богдан Конюшков (54) и Владимир Ткачев (64).

У китайской команды отличились Трой Джозефс (9), Паркер Фу (51) и Гейдж Куинни (60).

В случае победы «Торпедо» в основное время в плей-офф также досрочно бы вышел московский ЦСКА.

Регулярный чемпионат завершится 20 марта.

В Западной конференции еще не определились четыре участника плей-офф. Среди претендентов московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», а также «Дрэгонс» и петербургский СКА.

«Спартак» в среду разгромно проиграл минскому «Динамо» — 1:6.

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Торпедо Нижний Новгород ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
