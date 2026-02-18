 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Его результат составил 40, 835 секунды. Второе место занял Мелле ван'т Ваут, третьим стал Йенс ван'т Ваут. Оба спортсмена представляют Нидерланды
Стивен Дюбуа
Стивен Дюбуа (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа завоевал золото на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 40,835 секунды.

Остальной пьедестал заняли представители Нидерланд — два брата. Вторым стал Мелле ван ’т Ваут (40,912), бронза досталась Йенсу ван ’т Вауту (41,908).

Дюбуа на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине выиграл золотую медаль в мужской эстафете на 5000 м, серебряную медаль в беге на 1500 метров, бронзовую медаль в беге на 500 метров.

На Играх в Италии Дюбуа завоевал серебряную награду в программе смешанной эстафеты, уступив команде Италии (стартовал в полуфинальном забеге).

Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.

Екатерина Халимовская
шорт-трек Олимпиада-2026
