Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде

Его результат составил 40, 835 секунды. Второе место занял Мелле ван'т Ваут, третьим стал Йенс ван'т Ваут. Оба спортсмена представляют Нидерланды

Стивен Дюбуа (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа завоевал золото на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 40,835 секунды.

Остальной пьедестал заняли представители Нидерланд — два брата. Вторым стал Мелле ван ’т Ваут (40,912), бронза досталась Йенсу ван ’т Вауту (41,908).

Дюбуа на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине выиграл золотую медаль в мужской эстафете на 5000 м, серебряную медаль в беге на 1500 метров, бронзовую медаль в беге на 500 метров.

На Играх в Италии Дюбуа завоевал серебряную награду в программе смешанной эстафеты, уступив команде Италии (стартовал в полуфинальном забеге).

Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.