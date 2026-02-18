Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде
Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа завоевал золото на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 40,835 секунды.
Остальной пьедестал заняли представители Нидерланд — два брата. Вторым стал Мелле ван ’т Ваут (40,912), бронза досталась Йенсу ван ’т Вауту (41,908).
Дюбуа на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине выиграл золотую медаль в мужской эстафете на 5000 м, серебряную медаль в беге на 1500 метров, бронзовую медаль в беге на 500 метров.
На Играх в Италии Дюбуа завоевал серебряную награду в программе смешанной эстафеты, уступив команде Италии (стартовал в полуфинальном забеге).
Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США