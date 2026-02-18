Селебрини побил рекорд Малкина по очкам на ОИ среди игроков до 20 лет
Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини установил рекорд результативности на олимпийских турнирах с участием спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В четвертьфинальном матче против сборной Чехии 19-летний хоккеист открыл счет и довел число набранных очков до 7 (5 голов + 2 передачи) в четырех играх. Прежним рекордсменом по этому показателю среди хоккеистов до 20 лет был форвард сборной России Евгений Малкин, который в 2006 году по итогам 7 встреч набрал 6 очков (2+4).
Селебрини был выбран на драфте НХЛ 2024 года под общим 1-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». В текущем регулярном чемпионате НХЛ он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, набрав 81 очко (28+53) в 51 матче.
Нынешний олимпийский турнир стал первым с 2014 года, в котором принимают участие игроки НХЛ.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США