Селебрини побил рекорд Малкина по очкам на ОИ среди игроков до 20 лет

Селебрини установил рекорд результативности на ОИ для игроков до 20 лет

Селебрини довел число очков на олимпийском турнире до семи и превзошел достижение Евгения Малкина, которое держалось 20 лет. Российский форвард в 2006 году набрал 6 очков

Маклин Селебрини (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини установил рекорд результативности на олимпийских турнирах с участием спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В четвертьфинальном матче против сборной Чехии 19-летний хоккеист открыл счет и довел число набранных очков до 7 (5 голов + 2 передачи) в четырех играх. Прежним рекордсменом по этому показателю среди хоккеистов до 20 лет был форвард сборной России Евгений Малкин, который в 2006 году по итогам 7 встреч набрал 6 очков (2+4).

Селебрини был выбран на драфте НХЛ 2024 года под общим 1-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». В текущем регулярном чемпионате НХЛ он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, набрав 81 очко (28+53) в 51 матче.

Нынешний олимпийский турнир стал первым с 2014 года, в котором принимают участие игроки НХЛ.