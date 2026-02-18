Получившая травму на Олимпиаде Вонн рассказала о смерти своей собаки

По словам спортсменки, прощание с питомцем произошло прямо в больничной палате на следующий день после травмы

Линдси Вонн (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая перелом на Олимпиаде в Италии и перенесшая четыре операции, сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) о смерти своего 13-летнего пса по кличке Лео.

Горнолыжница получила травму 8 февраля вскоре после старта в скоростном спуске на Олимпиаде в Италии. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Позднее она перенесла четыре операции.

«Это были невероятно тяжелые несколько дней. Пожалуй, самые тяжелые в моей жизни. Я до сих пор не могу смириться с тем, что его больше нет… В тот день, когда я попала в аварию, подкосило и Лео. Недавно у него диагностировали рак легких (полтора года назад он победил лимфому), но теперь начало отказывать сердце. Ему было больно, и его тело больше не могло поспевать за его сильным духом», — написала Вонн.

Спортсменка рассказала, что прощание состоялось на следующий день после травмы: «Пока я лежала в больничной койке на следующий день после аварии, мы попрощались с моим большим мальчиком. За такой короткий срок я потеряла так много из того, что было мне дорого. Я не могу в это поверить».

Вонн вспоминает, что пес был рядом с ней в самые трудные моменты карьеры: «Мой мальчик был со мной со времен моей второй травмы крестообразных связок, когда он был нужен мне больше всего. Он лежал возле меня на диване, пока я смотрела Олимпиаду в Сочи. Он поднимал мне настроение, когда мне было плохо. Он лежал рядом и ластился ко мне, всегда даря ощущение безопасности и любви. За 13 лет мы через столько прошли вместе».

41-летняя американка 30 января в результате падения получила полный разрыв передней крестообразной связки левого колена на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Несмотря на это, она решила принять участие в Играх.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но вернулась в большой спорт в конце 2024-го.

Она является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира.