Спорт⁠,
0

Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе

Российский теннисист обыграл в двух сетах венгра Фабиана Марожана, который занимает 48-е место в рейтинге ATP
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев победил венгра Фабиана Марожана и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. 28-летний россиянин обыграл 48-ю ракетку мира в двух сетах (6:2, 6:4).

За право выйти в полуфинал Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса, которому проиграл россиянин Даниил Медведев.

Рублев — действующий чемпион турнира в Дохе, он в прошлогоднем финале обыграл британца Джека Дрейпера — 7:5, 5:7, 6:1. Российский теннисист занимает 14-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP.

Матчи основной сетки хардового турнира категории ATP-500 в Дохе проходят с 16 по 21 февраля.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Андрей Рублев (теннисист) теннис
