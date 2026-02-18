Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев победил венгра Фабиана Марожана и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. 28-летний россиянин обыграл 48-ю ракетку мира в двух сетах (6:2, 6:4).
За право выйти в полуфинал Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса, которому проиграл россиянин Даниил Медведев.
Рублев — действующий чемпион турнира в Дохе, он в прошлогоднем финале обыграл британца Джека Дрейпера — 7:5, 5:7, 6:1. Российский теннисист занимает 14-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP.
Матчи основной сетки хардового турнира категории ATP-500 в Дохе проходят с 16 по 21 февраля.
