 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 6,9 x 5,2 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,5 x 3,3 2 2,87 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,65 x 3,75 2 1,96 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,9 x 4,2 2 1,69 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Чехия 1 1,06 x 14 2 27 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швейцария 1 1,62 x 4,6 2 4,5 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 4,05 2 5 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,45 x 3,35 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,45 x 3,95 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон опередили сборные Швеции и Норвегии, которым достались серебро и бронза
Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон
Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французские биатлонистки стали победителями эстафеты 4x6 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон показали результат 1 час 10 минут 22,7 секунды, затратив шесть дополнительных патронов и один раз уйдя на штрафной круг.

Второе место заняла сборная Швеции (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Эберг) с отставанием в 51,3 секунды (семь дополнительных патронов; один штрафной круг). Третьими стали норвежки Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркёде (+1.07,6; 0+7).

Симон выиграла третье золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты и в индивидуальной гонке. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете. Жанмонно завоевала четвертую медаль Олимпиады (золото в смешанной эстафете, серебро в индивидуальной гонке, бронзу в спринте), Мишлон — вторую (серебро в спринте), Бене — первую.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Биатлон Олимпиада-2026
Материалы по теме
Юрген Клопп дал старт последнему кругу мужской биатлонной эстафеты на ОИ
Спорт
Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде
Спорт
Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
В глубоких водах Антарктики впервые засняли огромную акулу Общество, 18:48
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:47
Путин назвал демографическое развитие приоритетом «на годы вперед» Политика, 18:46
Доля Ethereum в стейкинге превысила половину существующих монет Крипто, 18:39
Петросян упала с четверного на тренировке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:38
Залужный рассказал, как грозил команде Зеленского вводом войск в Киев Политика, 18:31
Российская делегация вылетела из Женевы после переговоров Политика, 18:26
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Студента-иностранца выдворили из России за рисунок с коноплей в общежитии Общество, 18:21
Вытрезвители в Подмосковье предложили открыть на базе больниц Общество, 18:21
Японская сноубордистка победила в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 18:20
Медведев заявил, что Залужный «начал свою игру» на Украине Политика, 18:19
Власти заявили о «закрытии лакун» небезопасного импорта из ЕАЭСПодписка на РБК, 18:17
Макрон назвал свободу слова «чушью» Политика, 18:16
Ватикан отказался участвовать в «Совете мира» Трампа Политика, 18:14