Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде

Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон опередили сборные Швеции и Норвегии, которым достались серебро и бронза

Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французские биатлонистки стали победителями эстафеты 4x6 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.



Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон показали результат 1 час 10 минут 22,7 секунды, затратив шесть дополнительных патронов и один раз уйдя на штрафной круг.



Второе место заняла сборная Швеции (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Эберг) с отставанием в 51,3 секунды (семь дополнительных патронов; один штрафной круг). Третьими стали норвежки Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркёде (+1.07,6; 0+7).



Симон выиграла третье золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты и в индивидуальной гонке. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете. Жанмонно завоевала четвертую медаль Олимпиады (золото в смешанной эстафете, серебро в индивидуальной гонке, бронзу в спринте), Мишлон — вторую (серебро в спринте), Бене — первую.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.