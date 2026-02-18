Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «Спорт-Экспрессу», что российская фигуристка Аделия Петросян выдала великолепный прокат короткой программы на Олимпийских играх в Милане, а любое призовое место для нее в нынешней ситуации станет большим успехом.
Петросян заняла пятое место в короткой программе в соревнованиях одиночниц, получив 72,89 балла. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка, Монэ Тиба (74,00).
Плющенко остался в восторге от выступления 18-летней спортсменки. «Аделия Петросян — большая молодец, выдала великолепный прокат. Особенно понравился ее настрой. Такой классный, позитивный! Приятная улыбка, интересный взгляд. Прямо излучала уверенность», — заявил он.
С учетом второго стартового номера и положения в турнирной таблице Плющенко считает оценки Петросян очень хорошими. «Не будем гневить Бога. Отрыв от лидера — японки Ами Накаи — всего шесть баллов, так что основная борьба впереди», — подчеркнул он.
Ключевым вопросом произвольной программы, по словам Плющенко, станет количество четверных тулупов. «В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два», — полагает фигурист.
Плющенко подчеркнул, что любой успех для нее в текущих условиях будет значительным достижением. «Мы, конечно же, будем болеть за Аделию. Главное — понимать: для нее в нынешних обстоятельствах любое призовое место — уже большая победа».
Тренер также высоко оценил выступление американки Алисы Лю (третье место), японок Ами Накаи (первое место), Каори Сакамото (второе место) и Монэ Тибы (четвертое место), а также фигуристок из Грузии и Казахстана Анастасии Губановой (девятое место) и Софьи Самоделкиной (12-е место). По его мнению, представительнице Казахстана занизили оценки.
Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США