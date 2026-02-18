 Перейти к основному контенту
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа

Плющенко отметил, что, несмотря на пятое место по итогам короткой программы, Аделия Петросян все еще имеет возможность завоевать медаль на Олимпиаде в Милане
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «Спорт-Экспрессу», что российская фигуристка Аделия Петросян выдала великолепный прокат короткой программы на Олимпийских играх в Милане, а любое призовое место для нее в нынешней ситуации станет большим успехом.

Петросян заняла пятое место в короткой программе в соревнованиях одиночниц, получив 72,89 балла. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка, Монэ Тиба (74,00).

Плющенко остался в восторге от выступления 18-летней спортсменки. «Аделия Петросян — большая молодец, выдала великолепный прокат. Особенно понравился ее настрой. Такой классный, позитивный! Приятная улыбка, интересный взгляд. Прямо излучала уверенность», — заявил он.

С учетом второго стартового номера и положения в турнирной таблице Плющенко считает оценки Петросян очень хорошими. «Не будем гневить Бога. Отрыв от лидера — японки Ами Накаи — всего шесть баллов, так что основная борьба впереди», — подчеркнул он.

Ключевым вопросом произвольной программы, по словам Плющенко, станет количество четверных тулупов. «В идеале, чтобы претендовать на золото, надо сделать два», — полагает фигурист.

Плющенко подчеркнул, что любой успех для нее в текущих условиях будет значительным достижением. «Мы, конечно же, будем болеть за Аделию. Главное — понимать: для нее в нынешних обстоятельствах любое призовое место — уже большая победа».

Тренер также высоко оценил выступление американки Алисы Лю (третье место), японок Ами Накаи (первое место), Каори Сакамото (второе место) и Монэ Тибы (четвертое место), а также фигуристок из Грузии и Казахстана Анастасии Губановой (девятое место) и Софьи Самоделкиной (12-е место). По его мнению, представительнице Казахстана занизили оценки.

Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Евгений Плющенко Аделия Петросян Олимпиада-2026
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
