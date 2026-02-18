Российский теннисист вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе

Хачанов вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе

Карен Хачанов (Фото: Noushad Variyattiyakkal / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Третья ракетка России Карен Хачанов стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.

Во втором круге Хачанов (17-й в мировом рейтинге) обыграл венгра Мартона Фучовича (61-й) со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Следующим соперником россиянина будет испанец Карлос Алькарас (1-й) или француз Валентен Руайе (60-й). Хачанов проиграл Алькарасу все пять предыдущих матчей, а француза победил в их единственной встрече.

Хачанов побеждал на турнире в Дохе в 2024 году. В 2023-м соревнования выиграл Даниил Медведев, в 2025-м — Андрей Рублев.