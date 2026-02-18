Российский теннисист вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе
Третья ракетка России Карен Хачанов стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.
Во втором круге Хачанов (17-й в мировом рейтинге) обыграл венгра Мартона Фучовича (61-й) со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
Следующим соперником россиянина будет испанец Карлос Алькарас (1-й) или француз Валентен Руайе (60-й). Хачанов проиграл Алькарасу все пять предыдущих матчей, а француза победил в их единственной встрече.
Хачанов побеждал на турнире в Дохе в 2024 году. В 2023-м соревнования выиграл Даниил Медведев, в 2025-м — Андрей Рублев.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США