Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде
Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао взяла золото в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии.
Результат 35-летней спортсменки составил 112,90 балла.
Серебро взяла австралийка Даниэлла Скотт (102,17), бронзу завоевала еще одна представительница Китая Шао Ци (101,90).
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова не смогла выйти в суперфинал и заняла восьмое место.
Мэнтао — олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной акробатике и двукратный серебряный призер Игр (2014, 2022) в лыжной акробатике и в командном первенстве.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
