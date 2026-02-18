 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 7,2 x 5,2 2 1,39 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,45 x 3,3 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,7 x 3,65 2 1,97 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,8 x 4,2 2 1,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Чехия 1 1,14 x 9,5 2 15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швейцария 1 1,62 x 4,6 2 4,6 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 4,05 2 5 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,45 x 3,35 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,45 x 3,95 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Победила Сюй Мэнтао, серебро взяла австралийка Даниэлла Скотт, бронзу — еще одна представительница Китая Шао Ци
Сюй Мэнтао
Сюй Мэнтао (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао взяла золото в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии.

Результат 35-летней спортсменки составил 112,90 балла.

Серебро взяла австралийка Даниэлла Скотт (102,17), бронзу завоевала еще одна представительница Китая Шао Ци (101,90).

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова не смогла выйти в суперфинал и заняла восьмое место.

Мэнтао — олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной акробатике и двукратный серебряный призер Игр (2014, 2022) в лыжной акробатике и в командном первенстве.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
фристайл Олимпиада-2026
Материалы по теме
Норвежский фристайлист Фростад завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде
Спорт
Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле
Спорт
Австралийская фристайлистка завоевала золото Олимпиады в парном могуле
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах
РАДИО
 Общество, 17:16
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45