Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде

Победила Сюй Мэнтао, серебро взяла австралийка Даниэлла Скотт, бронзу — еще одна представительница Китая Шао Ци

Сюй Мэнтао (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао взяла золото в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии.

Результат 35-летней спортсменки составил 112,90 балла.

Серебро взяла австралийка Даниэлла Скотт (102,17), бронзу завоевала еще одна представительница Китая Шао Ци (101,90).

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова не смогла выйти в суперфинал и заняла восьмое место.

Мэнтао — олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной акробатике и двукратный серебряный призер Игр (2014, 2022) в лыжной акробатике и в командном первенстве.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.