В федерации футбола Мали сообщили, что сыграют с Россией в марте

Телеграм-канал «Mash на спорте» ранее объявил, что российская сборная запланировала товарищеские игры с командами Мали и Гватемалы на март. Однако в сборной Гватемалы эту информацию опровергли

Фото: Hagen Hopkins / Getty Images

Товарищеский матч между сборными России и Мали по футболу состоится 27 марта в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

«Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас еще нет названия города, где состоится игра», — сообщили в федерации.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщал, что сборная России также может сыграть с командой Гватемалы 31 марта в Санкт-Петербурге. Однако в сборной Гватемалы опровергли информацию о проведении встречи.

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать. Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», — заявил Sport24 президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, команда Мали располагается на 54-й позиции.

Российские сборные и клубы с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределенный срок. С момента отстранения национальная команда провела 23 товарищеских матча.

В 2026 году планируется провести четыре товарищеских матча. В РФС рассчитывают на возвращение команды к официальным международным турнирам осенью 2028 года, когда стартует отборочный цикл чемпионата мира 2030 года.