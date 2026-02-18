Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли командный спринт на Олимпиаде в Италии. Клебо взял десятое олимпийское золото за карьеру.
Клебо и Хедегарт показали время 18 минут 28,9 секунды.
Второе место заняли американцы Бен Огден и Гас Шумахер с отставанием 1,4 секунды. Третий результат — у итальянцев Элии Барпа и Федерико Пеллегрино (+3,3).
Клебо 15 февраля установил рекорд зимних Игр, выиграв девятое золото в эстафете.
На текущей Олимпиаде Клебо также выиграл золото в спринте, скиатлоне и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.
На Играх-2022 в число призеров командного спринта вошли россияне Александр Большунов и Александр Терентьев (бронза).
