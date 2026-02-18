 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках

Клебо взял десятое олимпийское золото, победив с Хедегартом в командном спринте
Сюжет
Олимпиада-2026
Клебо и Хедегарт победили в командном спринте, опередив американцев и итальянцев. У Клебо пятое золото Игр-2026 и десятое в карьере
Йоханнес Клебо и&nbsp;Эйнар Хедегарт
Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли командный спринт на Олимпиаде в Италии. Клебо взял десятое олимпийское золото за карьеру.

Клебо и Хедегарт показали время 18 минут 28,9 секунды.

Второе место заняли американцы Бен Огден и Гас Шумахер с отставанием 1,4 секунды. Третий результат — у итальянцев Элии Барпа и Федерико Пеллегрино (+3,3).

Клебо 15 февраля установил рекорд зимних Игр, выиграв девятое золото в эстафете.

Петросян не заявила четверные прыжки. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Аделия Петросян

На текущей Олимпиаде Клебо также выиграл золото в спринте, скиатлоне и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.

На Играх-2022 в число призеров командного спринта вошли россияне Александр Большунов и Александр Терентьев (бронза).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 лыжи Йоханнес Клебо
