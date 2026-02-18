 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде

Шведские лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Лидировавшие в квалификации Сундлинг и Дальквист взяли золото, серебро у швейцарок, бронза у немок
Йонна Сундлинг и Майя Дальквист
Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист победили в командном спринте свободным стилем на Олимпиаде в Италии.

Шведки, показавшие лучший результат и в квалификации, финишировали со временем 20 минут 29,99 секунды.

Второе место заняли швейцарки Надя Келин и Надин Фендрих с отставанием 1,40 секунды. Бронза у немецких лыжниц Лауры Гиммлер и Колетты Ридзек (+5,87).

Сундлинг в 2022-м выиграла индивидуальный спринт на Играх в Пекине, а на текущей Олимпиаде ранее взяла два серебра — в личном спринте и эстафете.

Петросян не заявила четверные прыжки. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Аделия Петросян

На предыдущей Олимпиаде бронзу в командном спринте брали россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева (Терентьева). В этом году на Игры допустили только двух российских лыжников — Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

Анна Сатдинова
лыжи Олимпиада-2026
