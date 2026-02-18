Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде
Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист победили в командном спринте свободным стилем на Олимпиаде в Италии.
Шведки, показавшие лучший результат и в квалификации, финишировали со временем 20 минут 29,99 секунды.
Второе место заняли швейцарки Надя Келин и Надин Фендрих с отставанием 1,40 секунды. Бронза у немецких лыжниц Лауры Гиммлер и Колетты Ридзек (+5,87).
Сундлинг в 2022-м выиграла индивидуальный спринт на Играх в Пекине, а на текущей Олимпиаде ранее взяла два серебра — в личном спринте и эстафете.
На предыдущей Олимпиаде бронзу в командном спринте брали россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева (Терентьева). В этом году на Игры допустили только двух российских лыжников — Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США