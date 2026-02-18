47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым

10-раундовый выставочный бой пройдет 18 апреля в Лас-Вегасе

Мэнни Пакьяо (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо 18 апреля в Лас-Вегасе (США) проведет бой с бывшим чемпионом WBO в первом полусреднем весе, россиянином Русланом Проводниковым, пишет Reuters.

Выставочный поединок будет состоять из 10 раундов.

Пакьяо 47 лет, это будет его второй бой после четырехлетней паузы. В последний раз филиппинец выходил на ринг в июле против чемпиона WBC Марио Барриоса, бой закончился вничью.

Филиппинец является единственным боксером, бравшим чемпионские пояса в восьми весовых категориях. В 2021-м году он решил завершить карьеру, но в 2025-м вернулся на ринг.

Проводникову 42 года, он был чемпионом WBO в 2013-2014 годах, последний профессиональный бой провел в 2016 году (проиграл Джону Молине-младшему).