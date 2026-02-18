 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 7 x 5,2 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,45 x 3,3 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,7 x 3,65 2 1,97 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,8 x 4,2 2 1,71 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Чехия 1 1,13 x 9,5 2 15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швейцария 1 1,7 x 4,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Словакия Германия 1 2,6 x 4,2 2 2,3 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым

47-летний Пакьяо проведет бой с Проводниковым в Лас-Вегасе
10-раундовый выставочный бой пройдет 18 апреля в Лас-Вегасе
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо 18 апреля в Лас-Вегасе (США) проведет бой с бывшим чемпионом WBO в первом полусреднем весе, россиянином Русланом Проводниковым, пишет Reuters.

Выставочный поединок будет состоять из 10 раундов.

Пакьяо 47 лет, это будет его второй бой после четырехлетней паузы. В последний раз филиппинец выходил на ринг в июле против чемпиона WBC Марио Барриоса, бой закончился вничью.

Филиппинец является единственным боксером, бравшим чемпионские пояса в восьми весовых категориях. В 2021-м году он решил завершить карьеру, но в 2025-м вернулся на ринг.

Проводникову 42 года, он был чемпионом WBO в 2013-2014 годах, последний профессиональный бой провел в 2016 году (проиграл Джону Молине-младшему).

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Мэнни Пакьяо Руслан Проводников бокс
Материалы по теме
Российский боксер нокаутировал соотечественника в бою за титул WBA
Спорт
Боксер Хелиф заявила о согласии пройти гендерный тест, но только от МОК
Спорт
Бой победившего Тайсона блогера против чемпиона WBA отменен
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43